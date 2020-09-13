Son dakika haberi... Edremit'te ev yangını yangını - Son Dakika

Son dakika haberi... Edremit'te ev yangını yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın merkez ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın merkez ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesine havalimanı civarında meydana geldi. Bir evin yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İlçe Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

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