Son dakika haberi: Edremit'te huzur operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Edremit'te huzur operasyonu: 4 gözaltı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde ateşli silah, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit genelinde ateşli silah bulundurma ve çeşitli olaylarda kullanma riski görülen, uyuşturucu madde imal ve ticareti kapsamında faaliyette bulunduğu değerlendirilen 14 şahsa yönelik olarak 14 adreste olası saklı suç unsurlarını açığa çıkarmak amacıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Narkotik, KOM, Trafik, Olay Yeri ve Çevik Kuvvet ekipleri ortak huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Sabah saat 06.30'da başlayan huzur operasyonunda 14 ekip, 5 rütbeli personel, 2 çevik kuvvet timi ve bir nakotik köpeği olmaz üzere 69 personel 14 ayrı adreste savcılık izni ile eş zamanlı arama faaliyeti yaptı.

Yapılan aramalarda 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 7.65 mm ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 4 adet 7.65 mm fişek, 1 adet pıetro beretta marka ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör içerisinde 7.65 mm çapında 6 adet fişek. 1 adet smıth wesson sprıngfıeld marka ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör içerisinde 9 mm çapında 8 adet fişek, 1 adet glock 19 austrıa marka ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör içerisinde 9mm çapında 16 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 17 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca yapılan kimlik sorgulamalarında aranan 4 şahıs gözaltına alındı.