Son dakika haberi: Edremit'te Polis Haftası'nda sürücüye polis şefkati - Son Dakika
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Son dakika haberi: Edremit'te Polis Haftası'nda sürücüye polis şefkati

08.04.2022 16:44
Son dakika haberi: Edremit'te Polis Haftası'nda sürücüye polis şefkati

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis haftasında trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis haftasında trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Otogar arkası İzmir- Çanakkale çevre yolu üzerinde dün akşam iftara yakın bir saatte yol güzergahında ilerlemekte olan bir araç arıza yaparak yolda kaldı. Sürücünün tüm müdahalesine rağmen aracı çalıştırılamadı. İftar saatine yakın olması nedeniyle trafik akışında sıkıntı yaşanınca bölgeye ilçe trafik ekipleri gitti. Ardından ise çare olarak aracı ileride bulunan benzin istasyonuna götürülmesi kararı verildi. Polis memuru da aracından inerek şoförle en yakın benzin istasyonuna kadar aracı itmesi arkadan gelen aracın kamerası tarafından görüntülendi. Oruçlu olduğu öğrenilen trafik polisi İsa Akgün'ün vatandaşa bu yardımı saniye saniye kameraya yansıdı. Polis haftasında polisin vatandaşa şefkati yanında, oruçlu olması da olaya tanık olan sürücülerin takdiri ile karşılandı. - BALIKESİR

Son dakika haberi: Edremit'te Polis Haftası'nda sürücüye polis şefkati

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Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Edremit'te Polis Haftası'nda sürücüye polis şefkati - Son Dakika


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