Son dakika haberi: Edremit'te sahte sikke operasyonu - Son Dakika

Sahte tarihi sikke satarak dolandırıcılık yapmak isteyen 7 kişi Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre M. A. adlı kişi kendisi ile telefonla irtibata geçen şüphelilerin kazı sonucu küp dolusu tarihi eser niteliğinde altın bulduklarını ve bunları para karşılığı uygun fiyata satabileceklerini söylediler.

M A. ile Edremit ilçesinde buluşan şüpheliler, bir kuyumcuya giderek altınlardan bir tanesini bozdurdu. Diğer altınların da gerçek olduğuna inanan M A., 25 bin lira karşılığında 240 altın sikke için anlaştı.

Daha sonra aldığı altın sikkelerin sahte olduğunu fark ederek dolandırıldığını anlayan M A., durumu polise bildirdi. Olay üzerine harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma ile şüphelilerin kullandığı araçları ve kaldıkları ikameti belirledi.

Fiziki takibe başlayan ekipler, 7 şüpheliyi İkizçay Mahallesi'ndeki ikamete girmek üzereyken kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken S D. (36), M D. (39), H K. (53), O G. (24) ve O Ö. (19) ise nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR