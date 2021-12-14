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Son dakika haberi | Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı - Son Dakika

Son dakika haberi | Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı

14.12.2021 21:33

Son dakika 3. sayfa haberi... Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı Bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan araç gereç ile uyuşturucu madde ele geçirilirdiBALIKESİR – Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen...

Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı

Bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan araç gereç ile uyuşturucu madde ele geçirilirdi

BALIKESİR – Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda evden çıkanlar silah atölyesini aratmadı. Yapılan arama kurusıkı tabancalar, araç gereç ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği ve Edremit NSM Grup Amirliği ekipleri tarafından "silah ve uyuşturucu ticareti'ni önlemeye yönelik bir eve operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslara ait evde yapılan aramada; 1 adet namlusu açılmış kuru sıkı tabanca, 5 adet namlusu kapalı kuru sıkı tabanca, 6 adet 9x19 mm. tabanca fişeği, 15 Adet 7,65 mm. tabanca fişeği, 11 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet kaynak transformatörü, 1 adet kriko, 1 adet masa mengenesi, 1 adet torna makinesi, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet yivset açmaya yarayan el makinesi, 1 adet piknik tüpü ve pürmüz, 1 adet oksijen kaynağı, 1 adet el mengenesi, 3 adet matkap, 4 adet demir testere,1 adet kumpas, 1 adet ampermetre, 34 adet içi namlu yapımında kullanılmak üzere açılmış demir boru, 1 adet namlu yapımında kullanılan demir çubuk, 4 adet yuvarlak işleme ucu, 26 adet matkap uc, 6 adet tornavida, 1 adet el bileyi, 1'er adet pense, kerpeten, kurbağacık, 257,95 gram esrar, 4,82 gram metamfetamin, 14,40 gram kokain, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında 6136 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi | Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi | Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi | Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Son dakika haberi | Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı - Son Dakika
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