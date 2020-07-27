Efeler Belediyesi, yaklaşan kurban bayramında ilçe genelinde hizmet verecek kurban kesim yerlerini açıkladı. Randevu sistemiyle kesim yapılacağı açıklanan kurban kesim yerlerinde korona virüs tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

Efeler Belediyesi, vatandaşların kurban vecibelerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri Efeler Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen ilçedeki kurban kesim yerlerini duyurdu. Efeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalardan itibaren gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları sonrası bayrama hazır hale getirilen 5 alan, belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ve SMS yoluyla gönderilen mesajla açıklandı.

Efeler Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen SMS metninde; "Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından ilçemizdeki kurban kesim yerleri; Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Cami yanı, Mimar Sinan Mahallesi Emir Sultan Cami yanı, Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları, Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Alanı olarak belirlenmiştir. Pandemi sebebiyle kurban kesimleri randevu ile yapılacaktır. 0256 212 55 04 ve 0256 212 55 05 nolu iletişim hatlarını arayarak randevu oluşturabilirsiniz." İfadelerine yer verildi.

Korona virüs tedbirleri gereği sosyal mesafe, maske ve eldiven kurallarına uygun olarak hizmet verecek olan kesim yerlerinde el dezenfektan ünitesi bulunacağı da bildirildi. Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gereken tüm hizmetlerin sağlanacağı duyuruldu. - AYDIN