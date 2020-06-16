Son dakika haberi... Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneğinden anlamlı destek
Son dakika haberine göre Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Beşiktaş'ın başlatmış olduğu "Bırakmam Seni" destek kampanyasına destek verdi.
Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Beşiktaş'ın başlatmış olduğu "Bırakmam Seni" destek kampanyasına destek verdi.
Beşiktaş'ın başlatmış olduğu "Bırakmam Seni" destek kampanyasına Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneğinden anlamlı destek geldi. Derneğin yönetim kurulu başkanı Mahir Kaplan yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün 117. yaşının kutlandığı bu dönemde başlatılan kampanyaya en az 117 adet 1903 TL'lik Ege Beşiktaşlı İş Adamaları Derneği açıklamalı ödeme dekontu ile destek vermeyi hedefliyoruz. İlk etapta 17 adet 1903 TL'lik katılımla katkı koyduk. Çalışmalarımıza üyelerimizin ve dostlarımızın ilgisi büyük. Derneğimiz her zamanki gibi çoğulcu katılımla bu projeyi de layıkıyla tamamlayacaktır. Ekonomik sıkıntıların farkındayız. Bu sebeple çoğulcu ve anlamlı bir sembolik katılım payı belirledik. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin de belirtmiş olduğu gibi kampanyaya katılım sayısı ve kampanyanın yürütülme şekli de camiamız için çok önem arz ediyor. Kampanya süresinde tüm Beşiktaş dernekleri ile gerekli temaslar içindeyiz. Onlarında vermiş oldukları destekleri önemsiyoruz" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:32 Kaynak: İHA
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