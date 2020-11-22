Denizli Kayak Merkezine ilgi - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezi drone görüntüleri
Kardan adam yapan çocuklar
Kar topu oynayan aile ve çocukları
Ali Tok ve Ahmet Tok'un konuşması
Karda motosiklet ile drift yapan kişi Ege'deki turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
DENİZLİ - Denizli'de bazı vatandaşlar kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu Denizli Kayak Merkezi'ne gitmeyi tercih etti.
Nikfer Mahallesinde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezine gelen vatandaşlar, kar hasretini giderdi. Kayak merkezi ziyaretçilerinden Ali Tok, oğlunun karla oynamak istemesi üzerine geldiklerini belirterek, "Kayak merkezi muhteşem bir yer. Oğlumla bol bol kartopu oynadım. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından buraya geldik." dedi.
- Kaynak: AA
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