MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatının başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek 'Kararlılık-2021' Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor" denildi.