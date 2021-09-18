MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatının başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek 'Kararlılık-2021' Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı - Son Dakika