Son dakika haberi! Eğirdir Gölü'nde av yasağına rağmen katliam - Son Dakika

Son dakika haberi! Eğirdir Gölü'nde av yasağına rağmen katliam

05.05.2021 17:08
Son dakika haberi! Eğirdir Gölü'nde av yasağına rağmen katliam, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından Senirkent ilçesi Büyükkabaca Tokat Evleri mevkiinde karadan yapılan denetimde, 13 adet zıpkınla vurulmuş sazan balığı ele geçirildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından Senirkent ilçesi Büyükkabaca Tokat Evleri mevkiinde karadan yapılan denetimde, 13 adet zıpkınla vurulmuş sazan balığı ele geçirildi.

Denetim yapan ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan düztaban tekne ve patpat diye tabir edilen aracın göl kıyı şeridinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Ekipleri fark eden kaçakçılar, patpatla birlikte Gençali mevkiine yönelerek bahçe içerisinden kaçtı. Kaçak avcıları takip eden Su Ürünleri Kontrol ekipleri patpatta yüklü olan düztaban tekneyi bahçe arasına terk edilmiş olarak buldu. Tekne içerisinde bulunan 13 adet zıpkınla yakalanan sazan balıklarına, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 34. maddesine istinaden işlem yapılmak üzere el konuldu.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, "Balıkçılığın sürdürülebilir olması adına; üreme döneminde yer alan balıkların ve barındırdığı milyonlarca yumurtaların katliamına sebep olan şahıslara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup denetimlerin daha etkin olabilmesi için tespit edilen kaçak avcılık girişimlerinin ekiplerimize bildirilmesi son derece önem arz etmektedir. Avcılığın yasak olduğu dönemlerde kesinlikle avlanma yapmayalım" diyerek uyarıda bulundu. - ISPARTA

Son dakika haberi! Eğirdir Gölü'nde av yasağına rağmen katliam
Son dakika haberi! Eğirdir Gölü'nde av yasağına rağmen katliam
Son dakika haberi! Eğirdir Gölü'nde av yasağına rağmen katliam

Senirkent, Hisarcık, Eğirdir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eğirdir Gölü'nde av yasağına rağmen katliam - Son Dakika


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