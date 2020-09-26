Eğlenceler eve kaydı; Evde DJ ile kına gecesi - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle eğlenceler eve kaydı. Esenler'de DJ'li kına gecesi yapanlar o anları sosyal medyada paylaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinlikleri kısıtlandı.

Esenler'de haziran ayında yapmayı planladığı kına gecesi ertelenen bir kadın evine yakınlarını ve sosyal medya fenomeni olan bir DJ'yi davet etti. DJ kadın, kına gecesinde hem çaldı hem de o anları anbean telefonuna kaydedip, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.