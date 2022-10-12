Milletvekiliyle tartışma mı yaşadı? Emniyetten intihar eden polis memuruyla ilgili açıklama geldi - Son Dakika
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Milletvekiliyle tartışma mı yaşadı? Emniyetten intihar eden polis memuruyla ilgili açıklama geldi

12.10.2022 13:10

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı'nda görevli bir polis memuru dün akşam beylik tabancasıyla intihar etti. Yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili görevi sırasında bir milletvekili ile tartışma yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce tartışma yaratan bu iddiaya cevap verildi.

Dün gece saat 21.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru Enver Gökdemir, bina girişindeki nöbet kulübesinde beylik silahıyla kendini vurdu. Arkadaşlarını yerde gören diğer polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polis memurunu ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Gökdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EMNİYET'TEN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polis memuru Yunus Emre Örs'ün ölümünün şüpheli olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde görevli bir polis memurunun, 16 Haziran'da, beylik tabancasını mesai arkadaşlarına doğrultarak doldur-boşalt yaptığı, çevresine zarar verebileceği ihtimali üzerine silahının muhafaza altına alındığı ve psikoloğa sevk edildiği kaydedildi.

Emniyet'ten intihar eden polis memuruyla ilgili 'Milletvekiliyle tartışma yaşadı' iddiasına yanıt

"DOKTOR RAPORUNUN BİTİŞİNİN ARDINDAN GÖREVE YENİDEN BAŞLADI"

"Anksiyete öfke kontrol bozukluğu aktif psikopatoloji" tanısı konularak tedavisine başlanan personelin, Kadirli ilçesinden, tedavisine daha rahat şekilde devam edebileceği Hasanbeyli ilçesine atamasının yapıldığı aktarıldı. Polis memuru Yunus Emre Örs'ün, 21 Eylül'de, kendisine verilen psikiyatri ilaçlarını dozajının üzerinde kullanması üzerine zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, Örs'ün, doktor raporunun bitişinin ardından Polis Merkezi Amirliğinde görevine yeniden başladığı anlatıldı.

"MİLLETVEKİLİ VEYA YAKINLARI İLE HERHANGİ BİR SORUN YAŞAMAMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi; "Polis memurumuz, 3 Ekim saat 08.45'te, kulaklığını almak bahanesiyle polis memuru H.K.'dan aracının anahtarını istemiş, daha sonra aracın torpidosunda bulunan H.K.'nın üzerine zimmetli zati demirbaş tabancası ile hayatına son vermiştir. Personelimiz, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi görevi sırasında, bir milletvekili veya yakınları ile herhangi bir sorun yaşamamıştır. Hepimizi derinden üzen intihar ile ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Bu kasıtlı yalan ve teşkilatımızı hedef alan haberlerin son bulmayacağını biliyoruz. Suç ve suçlularla mücadele eden teşkilatımız yalan ve yalancılarla da mücadele etmeye devam edecektir."

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekiliyle tartışma mı yaşadı? Emniyetten intihar eden polis memuruyla ilgili açıklama geldi - Son Dakika

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