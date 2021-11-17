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Son dakika haberi... Ehliyetsiz sürücünün ara sokaktaki dehşeti kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Ehliyetsiz sürücünün ara sokaktaki dehşeti kamerada

17.11.2021 15:13
Son dakika haberi... Ehliyetsiz sürücünün ara sokaktaki dehşeti kamerada

Son dakika haberler: Bursa'da ehliyetsiz sürücünün aşırı hızlı kullandığı cip, ara sokakta park halindeki araca çarparak takla attı.

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün aşırı hızlı kullandığı cip, ara sokakta park halindeki araca çarparak takla attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, ters dönen araç içerisindeki 3 genci esnaf kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen 17 yaşındaki yabancı uyruklu gencin kullandığı 16 MA 3302 plakalı cip Yavuzselim mahallesi Fırın Sokak'ta aşırı hızla seyrederken kontrolden çıkıp park halindeki Arif Bulut'a ait 16 LFE 28 plakalı kamyonetin arka lastiğine çarparak havalandı. Ara sokakta bulunan bir iş yerinin dış cephesine ve merdivenlerine çarparak takla atan cip ters dönerek sürüklenirken, Kenan Ağgüllü'ye ait 16 ALD 607 plakalı park halindeki bir diğer kamyonete çarparak durabildi. Ters dönen cip içerisindeki 3 genci çevredeki esnaf araçtan çıkardı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan gençler, karmaşayı fırsat bilerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 ekipleri de yaralı gençleri aradı. Bir süre sonra bir genç araç başına gelerek kazayı kendisinin yaptığını söylese de polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, kazanın 17 yaşındaki ehliyetsiz yabancı uyruklu bir genç tarafından yapıldığını tespit etti.

Olayın görgü tanıklarından Ayhan Ağgüllü, "Araç en az 70-80 kilometre hızla geliyordu. Önce karşıdaki araca çarptı. Araç havalanıyor, bizim birinci katın kompozitlerine çarptı. Daha sonra fırının önündeki araca çarpıp durdu. Esnaf çocukları araçtan çıkardı. Kazayı önce başka biri üstlendi ama daha sonra polisle birlikte gerçek sürücüyü bulduk. 17 yaşında bir genç, ehliyeti yok. Babası geldi ve zararı üstleneceklerini söylediler. Yapacak bir şey yok. Kaza ama böyle dar bir sokakta bu kadar hızlı araba kullanmak riskli. Tek aracın geçebileceği bir alan var. Allah muhafaza biri önüne geçse ezip ölümüne sebep olabilirdi" dedi. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ehliyetsiz sürücünün ara sokaktaki dehşeti kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ehliyetsiz sürücünün ara sokaktaki dehşeti kamerada - Son Dakika
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