Son dakika haberi... (Ek fotoğraf ve bilgilerle) İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İSTANBUL'da 5 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 46 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlara özel harekat polisleri de destek verdi. 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpekleriyle de adreslerde aramalar yapan polis ekipleri 2 kilo 568 gram metamfetamin, 5 kilo 635 gram esrar, 207 gram eroin, 381 gram sentetik kannabinoid, 10 gram kokain, 378 kök hint keneviri, bin 250 adet captagon hap,117 adet ecstacy hap, hassas teraziler ele geçirdi. Yine adreslerde 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek,4 adet ruhsatsız tabanca ve 224 adet fişek bulundu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 46 şüphelinin işlemleri sürüyor.