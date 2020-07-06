Son dakika haberi: (Ek fotoğraflarla)İstanbul'da 3 milyon liralık vurgun yapan çeteye düzenlenen operasyon kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: (Ek fotoğraflarla)İstanbul'da 3 milyon liralık vurgun yapan çeteye düzenlenen operasyon kamerada

Son dakika haberleri: İstanbul'da araba kiralama adı altında vatandaşı yaklaşık 3 milyon lira değerinde dolandıran 22 şüpheli polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

İstanbul'da araba kiralama adı altında vatandaşı yaklaşık 3 milyon lira değerinde dolandıran 22 şüpheli polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Vatandaşa araba kiralayarak kredi kartlarından bir miktar provizyon bedeli alan dolandırıcıların, aracın geri teslim edilmesine 3 gün kala GPRS sistemi üzerinden takip ettiği araçları çizerek zarar verdikleri provizyon ücretini geri ödemedikleri öğrenilen çete adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, araba kiralaması sonrası çok sayıda şikayet üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.Polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde benzer konuda 145 ayrı ihbar olduğunu belirledi.

Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın sürpriz isme şans verdi
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Yapılan detaylı incelemelerde, benzer şekilde gelen ihbarlarda araç kiralama adı altında dolandırıcılar tarafından vatandaşların kredi kartlarından bir miktar ön provizyon bedeli çekildiği belirlendi. Araba kiralayan vatandaşın, karttan ön provizyon bedelini çektikten sonra aracı teslim ettiği ardından aracı geri almasına 3 gün kala GPRS sisteminden yerini tespit ettiği belirtildi. Dolandırıcıların yerini belirlediği araçları çizerek zarar verdikleri ortaya çıktı. Dolandırıcıların, aracı teslim etmeye gelen vatandaşa aracın çizildiğini bahane ederek ön provizyon bedelini iade etmedikleri bu şekilde 145 ayrı kişiden 3 milyon lira değerinde vurgun yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takibi ardından 3 Temmuz Cuma günü sabaha karşı önceden belirlediği 22 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında 3 adet silah, 18 adet fişek, 550 adet oto kiralama sözleşmesi, 33 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü bilgisayar, 700 bin lira değerinde senet, 6 adet post cihazı ele geçirilirdi.

Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan bu yöntemle dolandırılan Murat Kaçak, "Projemiz için araca ihtiyacımız vardı. Bizde Türkiye'nin en önemli satış sitelerinden birine girerek bu arkadaşın telefonuna ve sitelerine ulaştık. Aradık ve bize 1 aylığına şu tip bir araç lazım. Vergi levhası ve 100 lira istediler bizde gönderdik. Şartları belliydi 2 bin lira bloke edeceklerdi, 2 bin lira da kiralama bedeli verecektik. Toplamda 2 bin 150 lira elden verdik, bütün işlemleri resmi olacak şekilde yaptılar. Aracı aldık ama takip sisteminin bozulduğunu söyleyerek tamir için aracı bizden aldılar. 3 gün aracın tamirde olduğunu söylediler sonrada bir daha kendilerine ulaşamadık. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.


- İstanbul
İstanbul, Araba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: (Ek fotoğraflarla)İstanbul'da 3 milyon liralık vurgun yapan çeteye düzenlenen operasyon kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:35 Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:56 Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti 15:48 Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın sürpriz isme şans verdi
20:02
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
18:45
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
18:35
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
17:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 20:09:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: (Ek fotoğraflarla)İstanbul'da 3 milyon liralık vurgun yapan çeteye düzenlenen operasyon kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]