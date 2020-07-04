Son dakika haberi... (ek görüntüyle geniş haber) ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika

Son dakika haberi... (ek görüntüyle geniş haber) ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Son dakika haberleri: ZEYTİNBURNU'nda 4 katlı bina boşaltıldı.

ZEYTİNBURNU'nda 4 katlı bina boşaltıldı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 104'ncü sokakta 4 katlı binada bir dairede tadilat çalışması yapan ustanın duvardaki çatlakları fark etmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesi'ne haber verildi. Olay yerine gelen belediyede görevli mühendisler ile zabıta ve itfaiye

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ekipleri, binada inceleme yaptı. Riskli görülmesi üzerine tahliye edilen bina, giriş kısmına güvenlik şeridi çekilerek mühürlendi.

Binada tadilat yapan ve kolonlardaki çatlakları fark eden Tekin Esenboğa, "Tadilat için ev sahibi ile anlaştık. Ev sahibi de kiracıymış. Tavanı bir dökelim sıva yapalım dedik. Bir baktık ki demirlerin hepsi ortaya çıktı. Demirlerin hepsi çürümüş, kül gibi elimize geldi. Kolon yan yatmış, etrafı çatlamış. Para önemli değil dedik bu binada yaşayan insanların canı daha önemli. İşimizi bıraktık haber verdik belediyeye. Şu an binayı komple boşalttılar" dedi. Binada tadilat yapan Tekin Esenboğa çatlakları ve paslanan demirleri cep telefonu ile görüntüledi. Dairede oturan Abdülkerim Elma da ustanın kendilerini uyardıktan sonra binayı boşalttıklarını söyledi. Daire kiracı olduklarını ifade eden Elma, "Biz kiracıyız, usta geldi bize seslendi binanın yıkılma riski var diye. Biz de binadan çıktık. İlk önce itfaiye geldi inceleme yaptı. Belediyeyi aradılar sonra zabıta ekipleri ve müteahhit geldi kontrol ettiler. Kolondaki demirler bırakmış. Duvarda da sadece pas izi kalmış. Biz de binayı tahliye ettik" dedi.

Zeytinburnu, İtfaiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:55 Kaynak: DHA

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