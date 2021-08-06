Son dakika haberi: Ekipler yangına karşı hazır kıta bekliyor - Son Dakika

Türkiye'nin bir çok ilinde meydana gelen orman yangınları sonrasında Adıyaman'da da itfaiye ekipleri olası yangınlara karşı hazır kıta bekliyor.

Bir çok ilde meydana gelen orman yangınları sonrası Adıyaman'da tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran itfaiye ekipleri, ormanlık alan içerisinde ve çevresinde devriye görevi yapıyor. Belirli aralıklarla devriye görevi yapan itfaiye ekipleri aynı zamanda devriye sonrası ise ormanlık alanın her yerini görebilecekleri en yüksek kesimden de bölgeyi gözetliyor. - ADIYAMAN