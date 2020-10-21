Tansiyonu düşen şoförün arabayı ehliyetsiz arkadaşına vermesi pahalıya patladı - Son Dakika

Tansiyonu düşen şoförün arabayı ehliyetsiz arkadaşına vermesi pahalıya patladı

BURSA - Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolunda Asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada yakalaması olan bir şahıs gözaltına alınırken, evrakları eksik olan sürücülere ise ceza yağdı. Jandarma bölgesindeki uygulamada bir sürücü tansiyonu düştüğü için ehliyetsiz olan arkadaşına arabasını vermesi pahalıya patladı. Aracı kullanan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine ayrı ayrı ceza kesildi.

İnegöl'de asayiş olaylarının azalması ve ilçe halkının güvenliği için 7/24 denetimlerini sürdüren Polis ve Jandarma kendi bölgelerinde Asayiş uygulamaları sürdürüyor. Ortaköy kavşağında yapılan uygulama Asayiş, Trafik, Kom, Tem ve yunus ekipleri ile çevik kuvvet ekipleri katıldı. Polis ekipleri kendi bölgelerinde uygulama yaparken, jandarma da kendi sorumluluk alanında denetim yaptı. Gelen araçlar tek tek durdurularak didik didik aradı. Uygulamada sürücü ve şahıslarında sistemde üzerinde sorgulamaları yapıldı. Jandarma bölgesindeki uygulamada bir sürücü tansiyonu düştüğü için ehliyetsiz olan arkadaşına arabasını vermesi pahalıya patladı. Aracı kullanan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine ayrı ayrı ceza kesildi. Polis ekipleri ise uygulama esnasında yaptıkları kontrolde aranan bir şahsı gözaltına aldı. 1 saat süren denetimlerde evrakları eksik olan çok sayıda sürücüye işlem yapıldı.