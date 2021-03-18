EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ - Son Dakika

EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ

18.03.2021 11:50

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sıra mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki gösterdi. 'Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" dedi. İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etti. İmamoğlu da "Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye konuştu. Protesto sırasında mezarlara karanfil koymaya devam eden Vali Ali Yerlikaya'nın, "Burası onun yeri değil" dediği duyuldu.

EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ
EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ
EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ
EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ
EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ
EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ
EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ
EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ

Çanakkale Zaferi, Ekrem İmamoğlu, 18 mart, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EKREM İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ - Son Dakika


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