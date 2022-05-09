Son dakika haberi: Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkum öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkum öldü

09.05.2022 21:52
Son dakika haberi: Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkum öldü

Son dakika gündem haberi: Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, sabah saatlerinde isyan ve çatışma çıktı.

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, düzenlediği basın toplantısında, "Maalesef münferit hadisede 43 mahkum yaşamını yitirdi. Aldığımız bilgilere göre ateşli silahlardan çok bıçak ve kesici aletlerle insanlar öldü." ifadelerini kullandı.

Cesetlerin henüz tahliye edilemediğini vurgulayan Carrillo, hücrelerde çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Ekvador'da, en son 4 Nisan'da ülkenin güneyindeki Azuay eyaletine bağlı El Turi Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıkmış, 20 mahkum yaşamını yitirmişti.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 396 mahkum hayatını kaybetmişti.

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Güney Amerika, Ekvador, Mahkum, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 43 mahkum öldü - Son Dakika


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