Dünya Sağlık Örgütünden patlama sonrası Ekvator Ginesi'ne yardım çağrısı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütünden patlama sonrası Ekvator Ginesi'ne yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekvator Ginesi'nde 7 Mart'ta meydana patlamada 100'e yakın insanın hayatını kaybetmesi sonrası bu ülkeye yardım çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekvator Ginesi'nde 7 Mart'ta meydana patlamada 100'e yakın insanın hayatını kaybetmesi sonrası bu ülkeye yardım çağrısı yaptı. DSÖ Afrika Ofisi, Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, Ekvator Ginesi'ne insani yardım için hazırlık yapıldığı bildirildi. Uluslararası yardım kurumlarına da çağrı yapılan açıklamada, yaralılar ve bölge halkı için adım atılması gerektiği vurgulandı. Ölenlerin sayısı 98'e yükseldi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehri Bata'daki kışlada 7 Mart'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi, yaralananların sayısı 615'e çıktı. Meydana gelen patlama sonrası kışlaya yakın birçok ev yıkılmış, çok sayıda kişi göçük altında kalmıştı. 42 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema, devlet televizyonu TVGE'de yaptığı açıklamada, kazanın dinamit ve mühimmat depolarından sorumlu birimin ihmalinden kaynaklandığını belirtmişti.

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