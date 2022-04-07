Son dakika haberi... El freni çekilmeyen araç hareket etti... Facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... El freni çekilmeyen araç hareket etti... Facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada

07.04.2022 00:51

Son dakika haberleri: El freni çekilmeyen araç hareket etti.

El freni çekilmeyen araç hareket etti... Facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada

IĞDIR - Iğdır'da el freni çekilmeyen otomobil, araçların arasından geçerek bir iş yerine girdi. Maddi hasarlı atlatılan kazada facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da sürücü kursuna ait bir otomobilin sürücüsü benzin istasyonuna gelerek aracı park etti. Daha sonra sürücü ihtiyaçlarını karşılamak için benzin istasyonuna girdi. Otomobili park ettiği yer hafif yokuş olduğu için araç yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. O esnada araç, hızlı bir şekilde karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet ile bir otomobil arasından geçerek karşı tarafta bulunan bir iş yerine girdi. Araçların arasından kıl payı geçen otomobil, yolun karşısında bulunan iş yerinin basamaklarına çarparak durabildi.

El freni çekilmeyen otomobilde maddi hasar meydana gelirken, o anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... El freni çekilmeyen araç hareket etti... Facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada

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Otomobil, Tragger, Benzin, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... El freni çekilmeyen araç hareket etti... Facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... El freni çekilmeyen araç hareket etti... Facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada - Son Dakika
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