Son dakika haberi... El Kaide, Yemen'de bir kliniğe saldırdı - Son Dakika

El Kaide, Yemen'de bir kliniğe saldırdı

Yemen, (DHA)- Terör örgütü El Kaide, Yemen'in Beyda vilayetindeki Sammua kentinde bir kliniğe bombalı saldırı düzenledi.

Terör örgütü El Kaide ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda vilayetindeki Sammua kentinde bir kliniğe bombalı saldırı düzenledi. Saldırının düzenlendiği klinikte çalışan diş hekimi Mazhar el-Yusuf'un da 10 gün önce örgüt tarafından kaçırılarak, "muhbirlik ve casusluk" iddiasıyla infaz edildiği kaydedildi. Yıllardır siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Çatışma ortamından faydalanan terör örgütü DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri Yemen'de zaman zaman saldırılar düzenliyor.