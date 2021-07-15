Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
15 Temmuz 2021 Perşembe 23:29
Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında şehitler için kortej yürüyüşü düzenlendi.
ELAZIĞ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında şehitler için kortej yürüyüşü düzenlendi. Elazığ Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk etkinlik Vali Erkaya Yırık, protokol üyeleri ve çok sayıda kişinin katılımıyla 15 Temmuz şehitleri için Gazi Caddesi'nden Valilik Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Valilik Meydanı'nda mehteran takımının gösterisiyle devam eden programda şehitler için dualar okundu.
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