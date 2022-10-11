Son dakika haberi... Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 2 yaralı

11.10.2022 16:21
Son dakika haberi... Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Elazığ'da meydana gelen 2 farklı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen 2 farklı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 23 EN 235 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ç.'ye (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A.Ş. idaresindeki 23 ACH 454 plakalı otomobil, önünde bir anda önünde yavaşlayan otomobile çarpmamak için sola manevra yapınca karşı yönden gelen M.T. yönetimindeki 23 ACM 084 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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