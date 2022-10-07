Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. 28 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Elazığ'da 3 kişi uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

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