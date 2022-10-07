Son dakika haberi | Elazığ'da 3 kişi uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Elazığ'da 3 kişi uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı

07.10.2022 12:13
Son dakika haberi | Elazığ'da 3 kişi uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı

Son dakika haber... Elazığ'da, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. 28 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 5,49 gram metamfetamin 4,56 gram kubar esrar, 2,65 gram toz esrar, 5,01 gram eroin, 9 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Elazığ'da 3 kişi uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

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