Son dakika haberi... Elazığ'da 426 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Elazığ'da 426 kilo kaçak tütün ele geçirildi
08.03.2021 12:33
Son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 426 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 426 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada, 426 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Kaçak tütüne el koyan ekipler, araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.
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