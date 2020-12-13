Son dakika haberi: Elazığ'da 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Elazığ'da 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
13.12.2020 16:35
Son dakika haber... ELAZIĞ'da, 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç. (27) jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
ELAZIĞ'da, 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç. (27) jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'da, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, 'kasten öldürme ve basit yaralama' gibi suçlardan aranan ve hakkında 70 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Sivrice ilçesindeki ailesinin yanına gideceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi ilçeye bağlı Bekçitepe köyünde yakalayarak gözaltına aldı. M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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