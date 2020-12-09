Son dakika haberi! Elazığ'da akaryakıt tankına düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kedi, temizlenmesi için Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında, petrol ürünü olan fuel oil tankında kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Elazığ 'da akaryakıt tankına düşen kedi ekipler tarafından çıkartıldı.

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