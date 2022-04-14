Son dakika haberi! Elazığ'da bir iş yerinin önünde havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Elazığ'da bir iş yerinin önünde havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

14.04.2022 19:16
Son dakika haberi! Elazığ'da bir iş yerinin önünde havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Elazığ'da tehdit ettikleri iş yerinin önünde havaya ateş eden 3 kişi tutuklandı.

Elazığ'da tehdit ettikleri iş yerinin önünde havaya ateş eden 3 kişi tutuklandı.

Kent merkezindeki bir restorana giden 3 şüpheli, yemek yedikten sonra hesap ödemeyeceklerini iddia ederek, çalışanları tehdit etti.

Restorandan ayrılırken 4 el havaya ateş eden şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Ö.F.B, M.İ. ve Ö.Ö'yü belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Elazığ'da bir iş yerinin önünde havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Elazığ'da bir iş yerinin önünde havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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