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Son dakika haberi: Elazığ'da çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Elazığ'da çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı

21.02.2022 09:45
Son dakika haberi: Elazığ'da çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı

Son dakika haberi... Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada çantalarında 680 gram esrar ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı.

Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada çantalarında 680 gram esrar ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin seyahat ettiği otobüsü kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

2 şüphelinin çantasında yapılan aramada toplam 680 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika haberi: Elazığ'da çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı Son dakika haberi: Elazığ'da çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı Sahte hasta nakil aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: 23 kilo esrar ele geçirildi Sahte hasta nakil aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: 23 kilo esrar ele geçirildi Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 162 şüpheli yakalandı Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 162 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Elazığ'da çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı - Son Dakika


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