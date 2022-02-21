Son dakika haberi: Elazığ'da çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada çantalarında 680 gram esrar ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin seyahat ettiği otobüsü kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

2 şüphelinin çantasında yapılan aramada toplam 680 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.