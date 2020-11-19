Son dakika haberi | Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği - Son Dakika

Son dakika haberi | Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği

19.11.2020 15:44
Son dakika haberi | Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Öğretmenevi önünde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra etkinliğe katılan öğrenciler ile Kızılay'ın genç gönüllüleri birlikte kitap okudu. Burada öğrencilere okuma kitapları verilirken, vatandaşlara da Türk Kızılay'ının çalışmalarının yer aldığı dergi hediye edildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, " Dünya Kitap Okuma' günü kapsamında başkanımızın da öngörüsü üzerine gönüllülerimizle beraber bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliği düzenlerken en kutsal diye bildiğimiz kitap olan 'Yaradan rabbimin adıyla oku' ayetini kendimize ön gördük ve hedef kıldık. Bu çalışmamızı da Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlatıp daha sonra gün boyu şehrin muhtelif yerlerinde insanların kitap okuma alışkanlıklarını düzenleme ve teşvik etme adına bir çalışma yapacağız. Bu çalışmayı yaparken de yine kitap hediyelerimiz ve Kızılay'ın düzenli olarak hazırladığı dergileri vatandaşlarımıza hediye edeceğiz" dedi.

Kişinin gelişmişlik düzeyinin artmasını kitap okuma alışkanlığına bağlı olduğunu dile getiren çocuklardan Sude Toptaş " Kitap okuma etkinliği ile farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü başka ülkelerde herkes kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş, ülkemizde nedense böyle bir şey yok. Ülkemizde otobüste telefona bakmak yerine kitap okumak farklı geliyor. Kitap okumayı, herkesin alışkanlık haline getirmesini istiyorum" diye konuştu.

Kitap okuma etkinliğine katılan çocuklardan Ravza Güneş ise " Biliyoruz ki, Türkiye'de kitap okuma oranı çok az. Biz de kitap okuma gününde buraya geldik. İnsanlarda bir farkındalık oluşturmak adına da herkesin önünde kitap okuduk"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi | Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği
Son dakika haberi | Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği
Son dakika haberi | Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği
Son dakika haberi | Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği
Son dakika haberi | Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği

Kızılay, Elazığ, Çocuk, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Elazığ'da, 'Dünya Çocuk Kitap Haftası' etkinliği - Son Dakika


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