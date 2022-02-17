ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde el yazması İncil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser niteliğinde el yazması İncil bulunan 2 kişiyi tespit etti. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı ayrıca el yazması İncil ele geçirdi. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)
Kaynak: DHA
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