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Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

17.02.2022 11:36

Son dakika haberi... ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde el yazması İncil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde el yazması İncil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser niteliğinde el yazması İncil bulunan 2 kişiyi tespit etti. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı ayrıca el yazması İncil ele geçirdi. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

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İncil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA EL YAZMASI İNCİL İLE YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika
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