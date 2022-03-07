Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

07.03.2022 21:13

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Birlik Sokakta bulunan 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bir odasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atlına alınan yangın kısa sürede söndürdü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

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İtfaiye, Yangın, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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