İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu B.B.'nin, kente gümrük kaçağı ürünler getireceği tespit edildi. Ekipler, teknik takiple B.B.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 550 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Ürünlere el koyan ekipler, B.B.'yi gözaltına aldı.

Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti

Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada