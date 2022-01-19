Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, horoz dövüştüren 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir adreste horoz dövüştürüldüğü bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, horoz dövüşünün olduğu yeri tespit ederek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan şahıslar, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Horoz sahiplerine idari para cezası uygulanırken dövüştürülen 10 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, olay yerinde bir şüphelinin üst aramasında 300 gram kubar esrar ve 1 adet kova düzeneği ele geçirildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/ İHA)