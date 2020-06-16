Son dakika haberi... Elazığ'da "İpekböceği Yetiştiriciliği" projesi - Son Dakika

Son dakika haberi... Elazığ'da "İpekböceği Yetiştiriciliği" projesi

Son dakika haberleri... Elazığ'da geçtiğimiz yıl başlatılan "İpekböceği Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumalarının Yeniden Hayata Geçirilmesi" projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberi... Elazığ'da

Elazığ'da geçtiğimiz yıl başlatılan "İpekböceği Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumalarının Yeniden Hayata Geçirilmesi" projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Valilik koordinesinde Elazığ TSO, TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu, Fırat Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kozabirlik ortak çalışması ile yürütülen projede, merkeze bağlı Altunkuşak köyünde köy muhtarı Ahmet Demirel'in üretim yeri ziyaret edildi. Destekçi kurumların müdürlerinin katılımı ve proje koordinatörleri ile yapılan ziyarette, diğer üreticilerde yapılan çalışmayı inceledi, ardından da istişare toplantısı yapıldı.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ipekli ürünlere olan talebin sürekli arttığını anımsatan İl Müdürü Turan Karahan," Artan bu talebi karşılamak için valiliğimizin koordinesinde hazırlanan proje ile ipekböceği yetiştiriciliğini yeniden hayata geçirdik.Proje kapsamında yapılan çalışma ve toplantılar sonucunda, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Tunceli, Behiçbey ve Beypazarı fidanlıklarından projemiz girişimci çiftçilerine beyaz meyveli ve çınar yapraklı dut fidanları olmak üzere iki farklı çeşit toplam 150 dekarı kapsayan 14 bin 800 adet fidan dağıttık.18 Nisan 2020 tarihinde de 28 çiftçimize toplam 113 kutu ipekböceği yumurtası dağıtıldı. Bugün ziyaret ettiğimiz Altunkuşak köyü 9 kutu ile üretime başladı ve üretim oldukça başarılı" dedi. - ELAZIĞ

Ahmet Demirel, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 02:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Elazığ'da 'İpekböceği Yetiştiriciliği' projesi - Son Dakika Ekonomi

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