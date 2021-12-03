Elazığ'da zorunlu kış lastiği uygulaması - Son Dakika

Elazığ'da, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında araçlarda denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına geçilmesiyle birlikte denetimlere başladı.
Kış lastiğinin ticari araçlarda zorunlu olduğu belirtilirken, hususi araçlarda da can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması konusunda sürücülere öneride bulunuldu.
Denetimler sırasında araç lastiklerini kontrol eden ve sürücüleri bilgilendiren ekipler, uygulamanın 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA
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