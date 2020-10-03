Son dakika haberi... Elazığ'da kamyon ve müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine giden itfaiye aracı da kontrolden çıkarak devrilince 2 itfaiye eri yaralandı. 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Keban ilçesindeki Fırat Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Aziz Karaca yönetimindeki 44 ACE 216 plakalı kamyon, freninin boşalmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden itfaiye ekibinin bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Araçatki 2 kişi yaralandı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.