ELAZIĞ'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI

29.09.2022 19:44

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Aksaray Mahallesi Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ö.M. yönetimindeki 23 P 3427 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan 1'i bebek 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı Aksaray'da arama yapılan iş yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı Aksaray'da arama yapılan iş yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI - Son Dakika
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