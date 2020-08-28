Son dakika haberi: Elazığ'da kaybolan 20 küçükbaşı jandarma buldu - Son Dakika

Keban ilçesine bağlı Altıyaka köyünde yaşayan Hasan Alan, 20 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarmaya ihbarda bulundu. Dün akşam saat 21.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarında, saat 05.00'te 20 küçükbaş, Beydeğirmeni köyü mevkisindeki ormanlık alanda bulunarak, sahibi Alan'a teslim edildi. Hayvanlarını sağ salim teslim alan Alan, ekiplere teşekkür etti.

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