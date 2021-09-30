Son dakika haberi: Elazığ'da kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı - Son Dakika

Yapılan aramada kaliforniyum olduğundan şüphelenilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi. Söz konusu kimyasal, incelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

Bunun üzerine şüphelinin otomobilini takibe alan ekipler, durdukları araçta arama yaptı.

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