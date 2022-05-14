Son dakika haberi! Elazığ'da kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Elazığ'da kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu

14.05.2022 15:08
Son dakika haberi! Elazığ'da kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu.

Palu ilçesine bağlı Beyhan beldesinde besicilik yapan Aziz Bayramoğlu'na ait 70 keçi kayboldu. Haber verilmesi üzerine ilçe jandarma ekipleri vatandaşların desteğiyle kayıp keçileri aramaya başladı.

Arama çalışması sonucunda 10 keçinin arazide kurtlar tarafından telef edildiği tespit edildi.

Ekiplerin, kayıp 60 keçinin bulunması için çalışması sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Adana'da köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuğun babası suç duyurusunda bulundu Son dakika haberleri: Adana'da köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuğun babası suç duyurusunda bulundu Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı Son dakika haberi: Taşlı sopalı kavgada 10 yaralı, 8 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Elazığ'da kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:53 Kayıp olarak günlerdir aranıyordu! Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:39 Şaka yapmak isterken kuzeni alnından vurarak öldürdü
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
14:33 Murat Sancak ile Yunus Akgün çıkan iddialarla canlı yayında dalga geçti
14:26 Afrika'daki gelenek şaşırttı! Cinsel haz için kadınlarının kirpikleri emiliyor
14:19 Adeta nispet niteliğinde fotoğraflar! İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle beğeni topladı
14:11 500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 15:12:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Elazığ'da kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement