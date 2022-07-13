Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

13.07.2022 13:21

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Köryusuf köyünde yaşayan 70 yaşındaki Aynur Yıldırım'ın ineği üzeri saclarla kapatılan ve kullanılmayan su kuyusuna düştü.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, iş makinesindeki halata bağladıkları ineği, yaklaşık 40 dakikalık çalışmayla kuyudan çıkardı.

Yıldırım, ekiplere teşekkür etti.

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Son dakika haberleri | Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı Son dakika haberleri | Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı Su kuyusuna düşen inek, 40 dakikalık çalışmayla kurtarıldı Su kuyusuna düşen inek, 40 dakikalık çalışmayla kurtarıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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