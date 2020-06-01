Son dakika haberi... Elazığ'da normalleşme süreciyle birlikte tekstilde seri üretim başladı

Elazığ'da yeni normalleşme sürecinde, kentte bulunan tekstil atölyeleri gerekli tedbirleri alarak seri üretime başladı.



Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle 1 Haziran itibariyle normalleşme süreçleri başladı. Normalleşme sürecinin başlamadan önce sadece maske üretimi yapan tekstil firmaları yeni süreçle birlikte normal üretime geçti. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan SMM tekstil fabrikası da salgın sürecinde ürettiği maske üretimini bırakıp normal üretime başladı. Normal üretime geçen işletmeleri ziyaret eden Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, üretime devam edip açıkların kapatılması gerektiğini söyledi.



Ziyarette konuşan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "İnsanın en önemli özelliği rızkını helalinden kazanmaktır. Bu değeri yeniden kazanmak iş dünyası için çok önemlidir. SMM tekstilde ilimizde yüksek istihdam oluşturan yurt dışına yaptığı ürünleri satan ilimize ve ülkemize katma değer oluşturan büyük firmalarımızda biridir. Bu kadar modern bir tesiste de emek gösteriyorlar. Onların elinden çıkan ürünler ülkemize ürün olarak geliyor. Bunu tarifi gerçekten çok zor. Hepsinin eline emeğine sağlık. Burada ürettikleri maskeleri ilimizdeki birçok kuruma bedelsiz olarak dağıttılar" dedi.



Bundan sonraki süreçte iş dünyasına önemli bir görev düştüğünü anımsatan Arslan, "Bütün tedbirleri alarak önce sağlık diyerek çalışmaya var gücümüzde devam etmeliyiz.Üretmeye devam edip açığı kapatmamız lazım. 2 ay burada üretim olmadı. İş akışlarında problemler var. Buradaki çalışanlardan bir ricada bulunuyorum. Daha fazla çalışarak bu açığı el birliğiyle kapatalım" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ