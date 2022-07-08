Son dakika haberleri: Elazığ'da otomobil bahçeye uçup ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Elazığ'da otomobil bahçeye uçup ters döndü: 4 yaralı

08.07.2022 17:59

Son dakika 3. sayfa haberi... Elazığ'da otomobil bahçeye uçup ters döndü: 4 yaralı Otomobil bahçeye uçtu, bölgede kimsenin olmaması büyük faciayı önledi Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, evin bahçesine uçup ters döndü.

Elazığ'da otomobil bahçeye uçup ters döndü: 4 yaralı

Otomobil bahçeye uçtu, bölgede kimsenin olmaması büyük faciayı önledi

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, evin bahçesine uçup ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 AAH 689 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evin bahçesine uçtu. Bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Tunceli'de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı Son dakika! Tunceli'de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı Son dakika haberi | Otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı: Yaralı yakınları basına saldırdı Son dakika haberi | Otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı: Yaralı yakınları basına saldırdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Elazığ'da otomobil bahçeye uçup ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 18:30:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Elazığ'da otomobil bahçeye uçup ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement