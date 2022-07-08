Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 AAH 689 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evin bahçesine uçtu. Bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Elazığ'da otomobil bahçeye uçup ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.