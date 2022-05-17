Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA ÖZEL BİREYİN ASKERLİK SEVİNCİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA ÖZEL BİREYİN ASKERLİK SEVİNCİ

17.05.2022 14:14

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından engelli Saadettin Can için bir günlük temsili askerlik töreni düzenlendi.

ELAZIĞ'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından engelli Saadettin Can için bir günlük temsili askerlik töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Engelliler Haftası kapsamında asker olmak isteyen engelli Saadettin Can (48) için temsili askerlik töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı kışlası içerisinde gerçekleştirilen törende asker olmayı çok isteyen Saadettin Can, bir gün boyunca askeri eğitim alarak yemin etti. Mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Can, bol bol hatıra fotoğrafı çekerek temsili askerliğini ölümsüzleştirdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, 183 yıldır milletimizin hizmetinde olan Jandarma Genel Komutanlığı saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen Saadettin kardeşimiz heyecan ve coşku ile asker elbisesini giymiş ve kahraman bir Mehmetçik olarak karşınızda gururla durmaktadır. Bugün askerlik hizmetini yerine getiren evladımızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gencimizin kendisine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceğine güvenimiz tamdır dedi.(DHA)

Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA ÖZEL BİREYİN ASKERLİK SEVİNCİ
Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA ÖZEL BİREYİN ASKERLİK SEVİNCİ
Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA ÖZEL BİREYİN ASKERLİK SEVİNCİ
Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA ÖZEL BİREYİN ASKERLİK SEVİNCİ

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Engelli gençler çakı gibi asker oldu Engelli gençler çakı gibi asker oldu Engellilerin bir günlük askerlik sevinci Engellilerin bir günlük askerlik sevinci
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA ÖZEL BİREYİN ASKERLİK SEVİNCİ - Son Dakika


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