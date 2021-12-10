Polis ve jandarma farkındalık için motosiklet sürücülerine kask dağıttı - Son Dakika

Elazığ'da polis ve jandarma, farkındalık oluşturmak amacıyla 50 motosiklet sürücüsüne kask dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca "Kask Bir Tercih Değil Zorunluluktur Projesi" kapsamında kask dağıtım töreni düzenlendi.

Valilik bahçesindeki törende konuşan Vali Ömer Toraman, İçişleri Bakanlığının ülke genelinde trafik kazalarını azaltmak için uyguladığı projeler kapsamında motosiklet kullanıcılarına yönelik sembolik kask dağıtım töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ülkede trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranlarını düşürmek için büyük gayret sarf edildiğini, emniyet kemeri, hız ve direksiyon başında cep telefonu kullanılmaması gibi konularda kampanyalar yürütüldüğünü dile getiren Toraman şöyle konuştu:

"Türkiye trafik kazalarında ölüm oranlarını dünya çapında yüzde 50 azaltarak büyük bir başarıya imza atmış bulunuyor. Bunu daha da düşürebilmek için hep beraber gayret gösteriyoruz, sayın Bakanımızın öncülüğünde. Burada da emniyet ve jandarma mensuplarımız yapmış oldukları denetimlerde esas olarak rehberliğe ve eğitime öncelik vererek sürücülerimizi, yayalarımızı trafik kuralları konusunda bilgilendiriyor. Biliyoruz ki olası motosiklet kazalarında kask kullanılması halinde ölüm oranlarının yüzde 40, yaralanmalarında yüzde 70 oranında azaldığını biliyoruz. Bu emniyet kemeri için de geçerli. Dolayısıyla Allah göstermesin bir kaza olduğunda eğer emniyet kemerimiz bağlıysa ya da kaskımız varsa büyük ölçüde o kazayı hafif atlatma ihtimalimiz var, o yüzden hayati önem taşıyor."

Toraman, kentte 2021 yılında meydana gelen kazalarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun 3'ünün motosikletlerin karıştığı kazalar olduğunu aktararak "İnşallah bu proje hedefine ulaşır, ilimizde motosiklet kullanan tüm arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz, uygun teçhizat olmadan motosiklet kullanmasınlar." dedi.

Törene İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da katıldı.