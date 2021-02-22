Son dakika haberi... Elazığ'da şehir hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesi bölgeye hizmet veriyor - Son Dakika

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi modern donamı bölgeye hizmet veriyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca 3. düzey çocuk yoğun bakım ünitesi olarak tescil edilmiş olan ünitenin 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile entegre olarak kritik durumdaki çocukların kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavinin yapılabildiği bir merkez olduğu bildirildi.

Ülkenin sağlık alanındaki vizyon projelerinden biri olarak hizmete açılan hastanenin sadece Elazığ'da değil, tüm bölgeye hizmet verdiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hastanemizin heliport alanlarının bulunması başka illerden sevk edilen yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların transferi konusunda büyük avantaj sağlıyor. Şehir hastanemiz bünyesindeki çocuk yoğun bakım ünitemiz 2018 yılından beri hizmet vermekte olup mevcut bazı aksaklıkların giderilmesinin ve ülkemizde sınırlı sayıda bulunan çocuk yoğun bakım uzmanlarından birinin hastanemize atanmasından sonra tam kapasite ile aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. En son teknoloji ile uyumlu tıbbi cihazlarla donatılan çocuk yoğun bakım ünitemiz ilimize ve bölge illerine hizmet vermektedir."

Açıklamada konuşmasına yer verilen çocuk yoğun bakım uzmanı Dr. Şahin Sincar da çocuk yoğun bakım ünitesinde multidisipliner yaklaşımıyla kritik çocuk hastalara 24 saat sürecinde yaşamsal destek verildiğini söyledi.

Yoğun bakım ünitelerinde hasta mahremiyetinin korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi, gerekli hijyenin sağlanması ve hasta konforunun sağlanması gibi hususlara yönelik olarak izole ve tekli odalar yer aldığını belirten Sincar, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk yoğun bakım ünitelerinde çocuk hastalıkları alanında uzmanlaşan hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık personelleri tarafından oluşturulan multidisipliner ekipler görev alarak yaşam bulguları risk altında olan çocuklar 24 saat kesintisiz olarak izlenmektedir. Ünitemiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile entegre olarak kritik durumdaki çocukların kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavinin yapılabildiği bir merkezdir. Kliniğimizde 13 adet tek kişilik izole yoğun bakım odası mevcuttur. Yoğun bakım ünitemizde izolasyon tedbiri gerekecek hastalar için ayrılmış 1 adet temas ve solunum izolasyon odası bulunmaktadır."