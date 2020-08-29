Son dakika haberi... Elazığ'da şehit kabirlerinin başındaki yıpranan Türk bayrakları değiştiriliyor

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da şehit mezarlarının başındaki yıpranan Türk bayrakları yenisiyle değiştiriliyor.

Elazığ'da şehit mezarlarının başındaki yıpranan Türk bayrakları yenisiyle değiştiriliyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehit yakınları ve şehit mezarları ziyaretleri sürdürülüyor. Ekipler, ziyaret ettikleri şehitlik ve kırsalda bulunan şehit mezarlarının bakımlarını yapıyor, yıpranmış Türk bayraklarını yenileriyle değiştiriyor. Bu Keban ilçe mezarlığında bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertül Tekin'in mezarını da ziyaret eden Mehmetçik, yıpranan Türk bayrağını alarak, yenisini göndere çekti. Mehmetçikler, kabre de su dökerek dua etti. Jandarma ekiplerince, bu çalışmaların vefa borcu olarak düzenli yapıldığı bildirildi.

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:41 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Elazığ'da şehit kabirlerinin başındaki yıpranan Türk bayrakları değiştiriliyor - Son Dakika

Son Dakika

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı